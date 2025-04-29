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Китай

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Глава израильской Службы общей безопасности Р. Бар объявил о своей отставке и покинет пост 15 июня

Иерусалим, 28 апреля /Синьхуа/ -- Глава израильской Службы общей безопасности /"Шин Бет"/ Ронен Бар в понедельник объявил о своей отставке из-за неспособности предотвратить нападение палестинского движения ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября 2023 года.

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