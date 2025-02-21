«Особенно Польша и Прибалтика»: в США раскрыли, чего испугались в Европе

Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже© AP Photo / Christophe Petit-Tesson 1849 прочтений Сегодня Страны Европы могут оказаться в крайне уязвимом положении, если США выйдут из НАТО, пишет Hill.