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«Особенно Польша и Прибалтика»: в США раскрыли, чего испугались в Европе

«Особенно Польша и Прибалтика»: в США раскрыли, чего испугались в Европе

Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже© AP Photo / Christophe Petit-Tesson 1849 прочтений Сегодня Страны Европы могут оказаться в крайне уязвимом положении, если США выйдут из НАТО, пишет Hill.

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