Глава МО Франкен: Бельгия закрыла дверь попыткам передать активы РФ Киеву

© Thierry Monasse/Getty Images Министр обороны Бельгии заявил, что Брюссель не намерен менять позицию по вопросу использования замороженных российских активов для помощи Украине.
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