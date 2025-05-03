В заезде по памятным местам города принимают участие более 30 жителей самой разной возрастной категории.
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В заезде по памятным местам города принимают участие более 30 жителей самой разной возрастной категории.