В Марьине расследуют нападение на сотрудников скорой помощи В московском районе Марьино произошёл конфликт с участием бригады скорой помощи.
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