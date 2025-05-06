Моуринью готов приехать в Россию, Трент Александер-Арнольд переходит в «Реал». Трансферные слухи дня

Главное к утру.Что в РоссииЖозе Моуринью готов приехать в РоссиюGetty ImagesНачальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал о топовых мировых тренерах, готовых приехать в Россию для обмена опытом.
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