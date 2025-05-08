Модель пермских ученых позволит акустическим сенсорным экранам точнее распознавать касания

Статьи опубликованы в журнале «Вестник ПГТУ. Радиотехнические и инфокоммуникационные системы» и сборнике трудов международной научно-практической конференции «Современное программирование», (Нижневартовск, 2024).
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