Байден: США не будут пытаться «сменить режим» в России

Соединенные Штаты не будут напрямую вступать в конфликт на Украине до тех пор, пока они сами или их союзники не будут атакованы, а также не попытаются «сменить режим» в России, написал президент США Джо Байден в статье для The New York Times.
Соединенные Штаты не будут напрямую вступать в конфликт на Украине до тех пор, пока они сами или их союзники не будут атакованы, а также не попытаются «сменить режим» в России, написал президент США Джо Байден в статье для The New York Times.
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