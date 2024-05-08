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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер набрал 29+9+9, «Оклахома» с победы начала серию против «Далласа»

Шэй Гилджес-Александер набрал 29+9+9, «Оклахома» с победы начала серию против «Далласа»

В составе «Тандер» защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 29 очков, 9 подборов и 9 передач. За 37 минут канадец реализовал 8 из 19 с игры и 11 из 13 с линии.

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