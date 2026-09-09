В Никифоровском округе выявили распашку прибрежной защитной полосы реки Польной Воронеж

В Никифоровском округе провели выездное обследование по обращению местного жителя, касающемуся возможной распашки прибрежной защитной полосы реки Польной Воронеж.
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