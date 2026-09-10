Христианам назвали молитвы, которые читать нельзя

Священник Евгений Подвысоцкий разъяснил, как правильно выбирать молитвословы. По его словам, в сети и печатных изданиях встречаются молитвы с серьёзными догматическими ошибками.
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