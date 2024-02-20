Новый оптический прицел поможет снайперам наблюдать за полетом пуль днем и ночью

Новый тепловизионный прицел ThermoSight HISS-HD / © Teledyne FLIR Новый тепловизионный прицел ThermoSight HISS-HD представляет собой легкий и компактный инструмент, который разработали для обнаружения, идентификации и поражения целей на расстоянии до 2200 метров.