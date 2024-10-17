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Новости экономики России

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Снижение этих акций настораживает

Индекс Мосбиржи по итогам среды не смог удержать отметку 2800 пунктов, откатившись чуть ниже ввиду волны фиксации прибыли, накрывшей ключевые "фишки" в середине дня, лишь частично выкупленной в ходе малоликвидной вечерней сессии.

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