Снижение этих акций настораживает

Индекс Мосбиржи по итогам среды не смог удержать отметку 2800 пунктов, откатившись чуть ниже ввиду волны фиксации прибыли, накрывшей ключевые "фишки" в середине дня, лишь частично выкупленной в ходе малоликвидной вечерней сессии.