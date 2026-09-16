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Царьград

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SuperJob раскрыл взаимосвязь увольнений и уровня доходов в Перми

SuperJob раскрыл взаимосвязь увольнений и уровня доходов в Перми

Опрос SuperJob выяснил, что для 60% пермских работодателей формулировка увольнения не важна. 76% пермяков уволились по собственному желанию, соглашение сторон выбрали 12%.

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