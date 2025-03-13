Сто пять дней с титановым сердцем: впервые в мире человеку с искусственным сердцем установили орган донора

В Австралии пациент впервые в истории провёл 105 дней с полностью искусственным сердцем и дождался установки донорского.
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