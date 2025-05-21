ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Москва лидирует в развитии здравоохранения После масштабной реновации мэр Москвы Сергей Собянин, совместно с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, торжественно открыли Московский медицинский техноцентр, ранее известный как инженерный научно-практический центр «Гормедтехника».

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