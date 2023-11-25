Дочь Пугачевой рассказала, куда певица собирается уехать с Кипра

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом) со своими детьми записал рекламный ролик, в котором его дочь Лиза проговорилась, куда Алла Пугачева отправится в ближайшие дни.
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