В Республике Марий Эл наркополицейские провели обучающий семинар для советников по воспитательной работе общеобразовательных организаций

На базе Йошкар-Олинской гимназии № 26 им. А. Мальро состоялся муниципальный семинар для советников по воспитательной работе по организации антинаркотической деятельности в условиях общеобразовательных организаций.
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