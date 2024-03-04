Таксист-нелегал оскорбил пассажирку - жену бойца ZOV и всех ребят Z. Этнокриминала в Котельниках. Видео

В Котельниках, пригороде Москвы, произошел скандал, вызвавший широкий резонанс в обществе. Женщины воспользовались услугами нелегального таксиста из Средней Азии, который повез их до места назначения обходными путями.
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