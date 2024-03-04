Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Трунов
    Ну, если ты объективные сведения называешь прославлением, то это и есть дебилизм в кубе. И танки Абрамс не имеют ника..."Были октябрята, ...
  • Aнатолий Райков
    Ты образованный дебил так и будешь врать?Ещё раз говорю,СССР сам не развалился,а СССР развалили умышленно,в угоду США..."Были октябрята, ...
  • Сергей Ткачев
    Вереница немцев в калошах из автомобильных покрышек, а на голове женские платки. Отличный памятник!Немцы выказывают ...

Таксист-нелегал оскорбил пассажирку - жену бойца ZOV и всех ребят Z. Этнокриминала в Котельниках. Видео

Таксист-нелегал оскорбил пассажирку - жену бойца ZOV и всех ребят Z. Этнокриминала в Котельниках. Видео

В Котельниках, пригороде Москвы, произошел скандал, вызвавший широкий резонанс в обществе. Женщины воспользовались услугами нелегального таксиста из Средней Азии, который повез их до места назначения обходными путями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Русский Империалист
Жаль, что у девушек не было газбала или электрошокера. Особей, подобные таксисту, за ушко выбросить из Великой России и навечно запретить приближаться к нашей границе. Чище и светлее будет и мертвяками зловонить не будут. Эта погань мешает нам жить ! 😡🇷🇺
Ответить
3 час.
АЧ
Андрей Чернышев
Совет: при заказе такси смотрите кто за рулем. Лучше подождать чем не доехать.
Ответить
3 час.
ВБ
Валерий Басенков
Гнать всю эту шелупонь из страны в шею и без права возвращаться даже туристом, жили без них и проживем дольше!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх