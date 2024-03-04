Таксист-нелегал оскорбил пассажирку - жену бойца ZOV и всех ребят Z. Этнокриминала в Котельниках. Видео

Русский Империалист

Жаль, что у девушек не было газбала или электрошокера. Особей, подобные таксисту, за ушко выбросить из Великой России и навечно запретить приближаться к нашей границе. Чище и светлее будет и мертвяками зловонить не будут. Эта погань мешает нам жить ! 😡🇷🇺