Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что принял решение о выходе из предвыборной гонки самостоятельно и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не оказала никакого влияния на него в данном вопросе.
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