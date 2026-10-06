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Регионы России

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«Филадельфия» победила «Нью-Йорк» в предсезонном матче НБА

«Филадельфия» победила «Нью-Йорк» в предсезонном матче НБА

Игра проходила на домашней арене «Филадельфии». Стоит отметить, что самый результативный игрок встречи — защитник «Филадельфии» Джейлен Браун, который набрал 22 очка.

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