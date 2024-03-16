Новые глюки свежего «китайца»: что на этот раз?

Haval M6, 1.5T (143 л. с.), Р7 Изготовитель – Great Wall Motors, Китай Год выпуска – 2023 В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года Пробег на момент отчета – 12 000 км Со временем обнаружились новые недостатки медиасистемы Haval M6 – помимо отсутствия Android Auto и никудышного качества телефонной связи через Bluetooth.