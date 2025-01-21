Игра Age of Water вышла в релиз с крупным обновлением, получила русскую озвучку и скидку в 50%Мы рады сообщить, что с выходом обновления Beyond the Waves мы официально завершаем фазу раннего доступа Age of Water и выпускаем игру в релиз.
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