Джейлен Уильямс о Шэе Гилджес-Александере: «Я думаю, что он MVP»

«Я думаю, что он MVP. Очевидно, я его партнер по команде, поэтому я очень склонен так говорить. Исходя из того, что я вижу, количества сравнений с Майклом Джорданом, похвал и всего такого, я думаю, что будет непростительно, если он не станет MVP, просто основываясь на том, чего он добился в этом сезоне.