В Кремлевском дворце выбрали лучшие идеи для сценария главной елки

В Государственном Кремлевском дворце завершился конкурс проектов новогодних представлений для детей. Лучшие идеи для сценария главной елки страны были выбраны комиссией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской федерации профсоюзов.
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