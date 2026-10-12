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МОСИНФОРМ

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Усадьба Останкино в Москве изменит режим работы с 20 октября

Усадьба Останкино в Москве изменит режим работы с 20 октября

С 20 октября музей-усадьба Останкино в Москве будет принимать посетителей с 10:00 до 16:00 вместо нынешних 10:00–18:00.

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