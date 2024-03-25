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Этих в плен не брать: 79-я ОДШБр ВСУ объявила, что «террористов-таджиков нужно представить к званию Героя Украины»

Этих в плен не брать: 79-я ОДШБр ВСУ объявила, что «террористов-таджиков нужно представить к званию Героя Украины»

Запад всеми силами пытается доказать, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит ИГИЛ, но картину портят свои же «херои» Официальный представитель Совета нацбезопасности, пожалуй, одной из самых лживых стран в мире — Соединенных Штатов, Эдриенн Уотсон попросил поверить ему на слово — «это не Украина (совершила теракт в „Крокус Сити Холле“), а ИГИЛ» *.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Жестокие уроки надо изучать - чтобы потом было легче А не оправдываться кому положено или даже не положено заниматься безопасностью людей В конце концов говорим не  о военном передке или даже прифронтовой полосе, а о глубоком тыле
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13 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Мария Владимировна припомнила ситуацию с «Северными потоками»&quot;                                                                                                           И ситуацию со сбитием малазийского Боинга над Донбассом не грех упомянуть: где же те данные космической разведки, которыми оперировали, но так и не предоставили мозгоблуды из Пиндостана? И что за порошок был в пробирке у гибона, когда обвинял Ирак в применении химоружия? И за что бомбили Ливию и Югославию эти гниды мерзопакостные?
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13 час.
СЕРГЕЙ Лютов
США в срочном порядке созывают совет безопасности ООН!
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