Этих в плен не брать: 79-я ОДШБр ВСУ объявила, что «террористов-таджиков нужно представить к званию Героя Украины»

Жестокие уроки надо изучать - чтобы потом было легче А не оправдываться кому положено или даже не положено заниматься безопасностью людей В конце концов говорим не о военном передке или даже прифронтовой полосе, а о глубоком тыле

ВМ

Владимир Минаков

"Мария Владимировна припомнила ситуацию с «Северными потоками»" И ситуацию со сбитием малазийского Боинга над Донбассом не грех упомянуть: где же те данные космической разведки, которыми оперировали, но так и не предоставили мозгоблуды из Пиндостана? И что за порошок был в пробирке у гибона, когда обвинял Ирак в применении химоружия? И за что бомбили Ливию и Югославию эти гниды мерзопакостные?