Российский толкатель ядра победил на Паралимпиаде с мировым рекордом

Золотую медаль в толкании ядра завоевал российский спортсмен Владимир Свиридов 4 сентября на Паралимпийских играх в Париже в категории F36, то есть среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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