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РИА Новый день

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Премьер Армении Пашинян ушел в отставку

Премьер Армении Пашинян ушел в отставку

Правительство Армении ушло в отставку вместе с премьер-министром страны Николом Пашиняном. «Согласно конституции , в день первой сессии Национального собрания правительство подает прошение об отставке президенту республики [Ваагну Хачатуряну].

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