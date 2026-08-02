Премьер Армении Пашинян ушел в отставку

Правительство Армении ушло в отставку вместе с премьер-министром страны Николом Пашиняном. «Согласно конституции , в день первой сессии Национального собрания правительство подает прошение об отставке президенту республики [Ваагну Хачатуряну].
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