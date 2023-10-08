Как подготовить кусты роз к зиме, что нужно делать Алёна ЮрьеваОсенний уход за розами в саду может показаться сложным, но правильные меры обеспечат им безопасную зимовку и великолепное цветение в следующем году.
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