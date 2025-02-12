В ЦБ поступило предложение о размещении российского флага на банкнотах

Институт социально-экономического анализа и программ развития обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением вернуть на денежные купюры российский флаг как один из главных государственных символов страны.
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