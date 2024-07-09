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В Москве досрочно возобновила работу частная клиника, в которой погиб пациент

В Москве досрочно возобновила работу частная клиника, в которой погиб пациент

Арбитражный суд города Москвы досрочно возобновил работу клинки IQ Plastique, которая принадлежит известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, отменив решение о приостановке деятельности на 90 суток.

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