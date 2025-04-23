В зоне СВО погиб бывший сотрудник Ивановского зоопарка

В зоне проведения Специальной военной операции погиб бывший сотрудник Ивановского зоопарка.В зоне проведения Специальной военной операции погиб бывший сотрудник Ивановского зоопарка Олег Забродский, информирует пресс-служба зоологического парка.
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