Введение и отмена военного положения в Южной Корее: что известно к этому часу

В 23:00 по сеульскому времени (17:00 мск) вечером во вторник, 3 декабря, президент Республики Корея Юн Сок Ёль выступил с телеобращением к гражданам, в котором объявил о введении в стране военного положения.
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