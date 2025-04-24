Владимир Колокольцев поздравил получивших награды лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в XII Торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
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