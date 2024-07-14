Николаев выиграл марафонский этап «Шелкового пути-2024», Вязович – 2-й

Николаев выиграл марафонский этап «Шелкового пути-2024», Вязович – 2-йКАМАЗ-мастерГонщик КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев стал быстрейшим на десятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь-2024», прошедшем по маршруту Баянхонгор – Мандалгоби в Монголии.
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