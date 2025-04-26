Кремль: Путин и Уиткофф не обсуждали возобновление прямого авиасообщения

Фото: © «Татар-информ» Президент РФ Владимир Путин и спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в ходе состоявшейся накануне встречи не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами.
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