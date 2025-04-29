Трамп обратился к канадцам в день выборов: Страна должна войти в состав США. И получить бонусы

Американский лидер в очередной раз заявил, что Канада должна стать частью Соединённых Штатов.Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Канады в день в день проведения в стране внеочередных парламентских выборов.
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