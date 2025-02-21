Забили у стенки порта

В Одессе потопили «флагман» ВМСУ Пока в Одессе и порту Ильичевска (который власти страны переименовали в Черноморск) дроны «Герань» кромсали электроподстанции, под удар попал один из немногих оставшихся кораблей, практически «флагман» флота Незалежной, катер патрульный службы «Балаклава» проекта «Орлан».