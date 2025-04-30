ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Majesty
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Женщина должна выполнять женские дела везде бесплатно? Она ведь женщина и ей несложно?

Женщина должна выполнять женские дела везде бесплатно? Она ведь женщина и ей несложно?

Один мужчина пожаловался на женщин: ничего они не хотят делать бесплатно, у них в голове только деньги.

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