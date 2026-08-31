Во время проведения «Зарницы» в Волоте мальчику сломали нос

Как сообщил официальный представитель прокуратуры Новгородской области Денис Оньков, прокуратура Волотовского района добилась компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему при проведении мероприятия.
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