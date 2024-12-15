Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 068 подписчиков

Ямпольская предложила переименовать премию «Слово» в «Русское слово»

Ямпольская предложила переименовать премию «Слово» в «Русское слово»

Национальную литературную премию «Слово» хорошо бы в новом сезоне назвать «Русское слово». Об этом заявила 15 декабря глава попечительского совета премии, советник президента Елена Ямпольская, выступая на церемонии награждения лауреатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх