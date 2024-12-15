Ямпольская предложила переименовать премию «Слово» в «Русское слово»

Национальную литературную премию «Слово» хорошо бы в новом сезоне назвать «Русское слово». Об этом заявила 15 декабря глава попечительского совета премии, советник президента Елена Ямпольская, выступая на церемонии награждения лауреатов.
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