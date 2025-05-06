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Индия нанесла удары по пакистанской части Кашмира, обе страны обладают ядерным оружием

Индия нанесла удары по пакистанской части Кашмира, обе страны обладают ядерным оружием

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