Индия нанесла удары по пакистанской части Кашмира, обе страны обладают ядерным оружием

В Дели утверждают, что атакуют только террористов, а в Исламабаде заявили, что подняли в воздух самолеты ВВСВласти Индии заявили, что начали военную операцию под названием «Синдур».
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