Небензя обвинил Украину в террористических обстрелах мирного населения Донецка

Представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Украина в очередной раз вопиющим образом нарушила нормы международного гуманитарного права, нанеся удары по Донецку.
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