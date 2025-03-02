Названо состояние здоровья Папы Римского после респираторного кризиса

Папа Франциск остается в стабильном состоянии через день после респираторного кризиса и долгое время не прибегал к неинвазивной вентиляции легких, в которой он изначально нуждался, что свидетельствует об улучшении функции его легких по мере того, как он борется с двусторонней пневмонией .
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