Названо состояние здоровья Папы Римского после респираторного кризиса

Папа Франциск остается в стабильном состоянии через день после респираторного кризиса и долгое время не прибегал к неинвазивной вентиляции легких, в которой он изначально нуждался, что свидетельствует об улучшении функции его легких по мере того, как он борется с двусторонней пневмонией .