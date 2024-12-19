Советник Зеленского придумал новое оскорбление для Орбана

Советник Зеленского Литвин назвал Орбана «назойливым гонцом от Путина» Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «назойливым гонцом» от главы России Владимира Путина.
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