США и страны ЕС обеспокоены ситуацией с ядерными объектами на Украине

Главы МИД США, Великобритании, Канады и стран Евросоюза (в том числе Франции, Германии, Италии) выразили серьезную озабоченность в связи с угрозами безопасности гражданских ядерных объектов на Украине, говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.