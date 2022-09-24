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США и страны ЕС обеспокоены ситуацией с ядерными объектами на Украине

США и страны ЕС обеспокоены ситуацией с ядерными объектами на Украине

Главы МИД США, Великобритании, Канады и стран Евросоюза (в том числе Франции, Германии, Италии) выразили серьезную озабоченность в связи с угрозами безопасности гражданских ядерных объектов на Украине, говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.

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