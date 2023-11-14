Ведущий ученый отделения российской академии наук, поддавшись аферистам, лишился пяти миллионов рублей

В Екатеринбурге ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук стал жертвой мошенников, которые, выдаваясь за представителей министерства, ФСБ и Центрального банка, обманом завладели около 5 миллионами рублей.
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