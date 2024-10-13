В Сочи и Сириусе объявили угрозу формирования смерчей над морем

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и на федеральной территории Сириус в связи с высокой вероятностью формирования смерчей над Черным морем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 13 октября в Telegram-канале.
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