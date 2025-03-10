По три упаковки в одни руки. Почему американцы дерутся в очередях за яйцами

Еще в конце прошлого года в американском сегменте Интернета появился новый жанр: создатели контента публиковали фото пустых полок в супермаркетах и кадры потасовок в ларьках — а все из-за нехватки обычных куриных яиц.
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